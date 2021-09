Oud-Zwollenaar Emile (48) ontdekt unieke zilverschat in Denemarken: ‘Sommige munten 4000 euro waard’

In 1985 is er dicht bij de vindplek in Zuid-Jutland een grote schat gevonden. Daarna is er op die plek niet meer gezocht. Opmerkelijk, vond Emile Steenbergen. ,,Metaaldetectors zijn sinds die dag veel beter geworden. Dus ging ik maar eens kijken of ik één of twee muntjes kon vinden’’, vertelt hij.