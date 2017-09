Oud-Zwollenaar scoort hit op Curaçao met cover Guus Meeuwis

videoOud-Zwollenaar Giandro Ignacio heeft het bekende Nederlandse nummer 'Het is een nacht' van Guus Meeuwis in een nieuw, Caribisch jasje gestoken. En dat slaat aan op Curaçao, Bonaire en Aruba.

Ignacio, die samen met zijn band muziek maakt onder de naam Gigo Martinez, zette de cover twee maanden geleden al op YouTube. Vorige week pikte Guus Meeuwis het nummer op en deelde hem op zijn Facebookpagina. 'Hahaha! Het Is Een Nacht door Curaçaose artiest Gigo Martinez', schreef hij daarbij. ,,Vanaf toen is het heel hard gegaan'', vertelt Ignacio.

Bij de Curaçaose media bleef de cover ook niet onopgemerkt. ,,Curaçao is een klein eilandje, maar we hebben heel veel media'', legt Ignacio uit. ,,Ik ben bij heel veel radio- en televisieprogramma's aangeschoven om te vertellen over de cover.'' Hij werd met zijn muziek al eens eerder uitgenodigd bij programma's, maar de hoeveelheid aandacht die hij nu krijgt is wel even wennen. ,,Het is heel positief'', lacht hij.

Band

Ignacio woonde tot vijf jaar geleden in Zwolle. ,,Ik ben in Zwolle opgegroeid en daar naar school gegaan. Nu woon ik op Curaçao, waar ik docent ben.'' In 2015 begon hij zelf met muziek maken. Sinds dit jaar doet hij dit samen met de band. ,,Ik ben met een live band begonnen. Je hebt hier veel kleine bandjes, maar wij spelen alles echt met onze instrumenten.'' De cover van 'Het is een nacht' is het eerste nummer dat de band naar buiten bracht.

Optredens

De komende weken is de 7-koppige band van Igancio op meerdere feesten geboekt. ,,Eind september spelen we op een bekende plek op het eiland, bij de Zanzibar. In oktober staan we in Bar 27.''

Diezelfde maand reist Guus Meeuwis naar Curaçao voor een concert. ,,Er wordt al gespeculeerd over een samenwerking die avond. Mensen willen mijn versie van 'Het is een nacht' samen met de Nederlandse versie van Guus Meeuwis horen'', lacht Ignacio. ,,Maar of dat ook echt gaat gebeuren moet ik nog maar afwachten. Dat heb ik niet officieel gehoord.''

Muziek

De Curaçaose is blij met alle aandacht rondom de cover. ,,Ik wil met mijn muziek een brug maken tussen mijn verschillende achtergronden: Nederland, Curaçao en de Dominicaanse Republiek. De aandacht vanuit de verschillende landen is hiervoor een mooie eerste stap.''