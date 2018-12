Oude asbestleiding duikt op bij Openluchtbad Zwolle

Hoe moet het verder met deze Zwolse ‘parel’ in de Diezers­traat?

7:07 De oude Statenzaal in Zwolle, een cultuurhistorisch hoogtepunt van dit landsdeel of misschien zelfs wel van heel Nederland. De kwalificatie komt van producente Ilona Kevelham, maar ook in de Zwolse gemeenteraad wordt het belang van het monumentale pand onderkend. Wat gebeurt ermee en in hoeverre moet de politiek zich daarmee bemoeien?