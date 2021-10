Oude bushaltes keren terug: dit verandert komend jaar in het busvervoer rond Zwolle

Zwolse supporters­groep zegt per direct het vertrouwen op in technisch manager van PEC

5 oktober De Zwolse supportersgroep Far East Ultras heeft per direct het vertrouwen opgezegd in Mike Willems, de technisch manager van PEC. Aanleiding zijn de fouten die volgens FEU zijn gemaakt in de aan-en verkoop van de spelers, waardoor de Zwollenaren momenteel met één punt uit acht duels onderaan staan in de eredivisie.