Oude gevangenis in Sassenpoort verandert in 'haunted house'

videoJasper van Stiphout uit Zwolle brengt met Haunted House Halloween naar de in oude Zwolse gevangenis. Spookhuizen zijn er wel meer in Nederland, maar Van Stiphout weet niet gelijk één te noemen die in een monumentaal pand zit.

Toch ontstond bij de eigenaar van Stip Entertainment het idee pas nadat hij een rondleiding in het gebouw kreeg. ,,Ik dacht: 'wat een geweldige ruimtes zijn dit'. Het ademt zo'n sfeer." Ideaal voor een spookhuis: ,,Het is in een oude gevangenis en dat gaat het wel heel mooi maken."

Acteurs en muziekeffecten

Stiphout heeft kosten noch moeite gespaard om dat te realiseren. In zijn bedrijfsruimtes op de Marslanden staat het tjokvol ornamenten en decors die doen denken aan de jaren '60. Het resultaat van de handigheid van leerlingen Praktijkonderwijs aan de Thorbecke Scholengemeenschap en het grondig uitpluizen van kringloopwinkels. Samen met de ervaren acteurs, opjagende muziek(effecten) en de ambiance die de voormalige gevangenis uitstraalt, moet de sfeer om te snijden zijn. Het liefst ziet Stiphout zijn bezoekers de volgende dag nog opspringen van hun eigen schaduw.

Bloed in de douche

De Zwollenaar licht alvast een tipje van de sluier op. Op zijn telefoon laat hij een foto zien: een doucheruimte. Op de witte muren zijn bloedafdrukken van handen. Iemand schreef 'Help' op de muur. Bezoekers moeten tussen douchegordijnen doorlopen. Hij lacht: ,,Dat is doodspannend, je weet niet wat er gaat gebeuren."

Veel inspiratie deed hij op van films en series. ,,Ik ben speciaal naar The Walking Dead gaan kijken om inspiratie op te doen voor decors. Later ben ik Narcos gaan kijken. Daarin hebben ze van die vieze oude gevangenissen."

Bats, boem en weg

Bovendien bezocht hij zelf verschillende spookhuizen in het land. Op sommige plekken sloegen ze de plank totaal mis. ,,Dan stond er zo'n meisje die een heel gesprek met je aanging", verzucht hij. Dat gaat niet in de Sassenpoort gebeuren: ,,Bats, boem en weg", vertelt hij over zijn acteurs. ,,Het moet elk moment fout kunnen gaan. Van het begin tot het einde wordt het genieten."

Aansluitend aan het Horror House wordt op zaterdag 28 oktober een Halloween feest gehouden in Stadscafé Blij. Dresscode: angstaanjagend. Het Haunted House is twee weekenden geopend. Meer info en kaartverkoop via halloweenzwolle.nl