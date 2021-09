Oudejaarsmoord Zwolle: naast DNA van De Gier ook andere sporen op vermeend moordwapen Henk Wolters, maar van wie?

De 45-jarige Michel B. moest zich maandag pro forma verantwoorden voor de rechtbank in Zwolle. Hij werd in maart van dit jaar gearresteerd, nadat de politie invallen deed in zijn huis en in dat van zijn vriendin. B. zou de eigenaar zijn van het ondergrondse wapendepot dat vorig jaar september in Zwolle is ontdekt. Met een van de gevonden wapens zou Henk Wolters zijn vermoord en omdat hij een motief had, wordt ook B. daarvan verdacht.