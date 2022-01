Oudere Zwollenaar dreigt na 38 jaar flat in Holtenbroek te verliezen wegens overlast

Rechter Erik Koster zit tijdens het kort geding dat de eigenaar heeft aangespannen om een ontruimingsvonnis te krijgen duidelijk met de kwestie in zijn maag. Koster, die altijd nogal van het bemiddelen is, vraagt zich af of wel het uiterste is geprobeerd om hulpverlening op gang te brengen, die op vrijwillige basis niet is gelukt. De man laat hulpverleners niet of nauwelijks toe in zijn huis. ,,Waar is de GGZ in dit verhaal, dat vraag ik me zo vaak af in dit soort gevallen. Waarom niet geprobeerd hem met dwang de psychiatrie in te krijgen, daar kunnen ze hem misschien helpen en is er kans dat hij zijn woning kan behouden. Zo gaat hij de goot in en die stap moet ik dan zetten. Ik voel me voor het blok gezet.’’