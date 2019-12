Ouderen ‘op kamers’ tegen eenzaamheid in Zwolle

interview De bewogen eerste 100 dagen van burgemees­ter Peter Snijders in Zwolle: ‘Je kunt het bijna niet geloven’

28 december Een dag na z’n installatie moest burgemeester Peter Snijders zijn moeder begraven. Vier dagen later werd er met een machinegeweer geschoten in zijn stad. Nu, honderd dagen later, kijkt Snijders terug op de roerige eerste maanden in Zwolle. ,,Aan verwerking zijn we nog niet toegekomen.’’