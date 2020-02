Ouders bouwen de carnavalswagen van basisschool De Vlieger 2 uit Zwolle, ‘maar de kinderen zijn net zo enthousiast’

Kunst als middel op weg naar herstel bij Tactus Zwolle: ‘Ze zien dat het zin heeft wat ze doen’

6:00 ,,Je ziet hun levenslust weer groeien, het vlammetje wordt aangewakkerd. Dat is zo mooi om te zien”, vertelt Henk Kisjes. Hij is begeleider van de dagbesteding bij Tactus Verslavingszorg in Zwolle die zich richt op het maken van kunst. Sinds een paar weken is er in Huis Assendorp een expositie te zien die gemaakt is door de cliënten van Tactus. ,,Toen ik hier begon had ik nooit gedacht dat het niveau zo hoog zou worden.”