Ouders van kind met kanker vaak jarenlang eenzaam in verdriet

De diagnose kanker bij kinderen hakt er enorm in bij het gezin dat het treft. Uit onderzoek blijkt dat ouders er nog jaren stress van hebben. Hoe kan een vader of moeder in zo'n situatie overeind blijven? Medisch psycholoog Barbara Wijnberg pleit voor meer psychische begeleiding vanuit ziekenhuizen.

Medisch psychologe Barbara Wijnberg, verbonden aan het UMCG in Groningen en het Isala ziekenhuis in Zwolle, leidde de studie naar stress bij ouders van kinderen met kanker. Conclusie: 27 procent van de ouders met een kind met kanker heeft last van psychische stress, nog vijf jaar na de diagnose. De medisch psychologe vindt de uitkomst hoog en roept op tot interventie door medisch specialisten. Zij zouden naast de behandeling en medisch begeleiding van het kind meer oog voor het welzijn van de ouders moeten hebben en hen kunnen wijzen op hulp die geboden kan worden.

Grote onzekerheid

Quote Voor ouders staat de wereld op zijn kop als zij de diagnose kanker voor hun zieke kind te horen krijgen ,,Voor ouders staat de wereld op zijn kop als zij de diagnose kanker voor hun zieke kind te horen krijgen. Het betekent vaak twee jaar lang behandeling voor de boeg, en daarna de onzekerheid of de kanker terug zal keren. Het hebben van kanker kan levensbedreigend zijn en er staat een indringende behandeling te wachten waarbij het kind mogelijk kaal wordt en op sondevoeding moet leven.''

Hoe kan een ouder die zijn grootste liefde, zijn of haar kind, in zo'n moeilijke tijd overeind blijven staan? Het intrigeert Barbara Wijnberg (61) al langer en ze besloot er onderzoek naar te doen. Ouders vulden vragenlijsten in op vier momenten; bij de diagnose, na zes en twaalf maanden en na vijf jaar. Wijnberg richtte zich op de laatste, vijfjarige periode. Er deden 115 ouders mee. Van de een was het kind overleden, van de ander genezen, en bij weer een ander was de kanker teruggekomen.

Overmatige stress

De onderzoekster ontdekte dat deze groep ouders langer stress ervaart dan een vergelijkingsgroep met stressklachten. De overmatige stress wordt niet alleen door de medische onzekerheid rondom de gezondheid van hun kind gevoed. Wijnberg ziet in de praktijk vaak ook dat er stress is over zaken als vervoer naar het ziekenhuis en de combinatie tussen extra zorg voor het kind en werk. Het kan ook dat de ouder van zichzelf niet bestand is tegen zo'n heftige verandering in het gezin.

De stressklachten zijn bij de ene soort kanker heviger dan bij de andere. Zo zijn er veel zorgen als een kind moet worden behandeld voor een hersentumor. Zal het er blijvend letsel aan overhouden? Ook zijn er veel zorgen over de gezondheidsrisico's van chemotherapie. ,,Want daarbij maak je de slechte cellen kapot, maar ook de gezonde cellen.'' En er is onzekerheid over de kans van slagen van de behandeling. Dat levert veel spanning op, evenals de vraag of de kanker ooit weer terugkomt.

Rouw

Quote Ze voelen zich onbegrepen in hun omgeving en horen soms letterlijk na maandenlange zorgen: 'Stop ermee om telkens aandacht te vragen' De stress uit zich in angst, depressie en rouw om het kind dat de ouder heeft verloren. Een opvallende uitkomst is dat mannen en vrouwen heel verschillend met zo'n stressvolle situatie omgaan. Vaders die ontevreden zijn over de sociale steun die ze uit hun omgeving krijgen, hebben meer stress. Zo kunnen zij zich op hun werk niet gesteund voelen. Vrouwen zijn positiever over de steun die zij ontvangen.

Er is al steeds meer oog voor begeleiding van ouders die te maken hebben met kanker bij hun kind. Het gespecialiseerde Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht doet onderzoek naar de behoeften die er zijn. Maar nog niet elk ziekenhuis heeft een psychologisch oncologisch team dat deze specifieke zorg zou kunnen oppakken.

Eenzaam verdriet

De Isala-psychologe, die onlangs op het onderzoek is gepromoveerd, juicht het toe als er meer psychische begeleiding en maatschappelijke ondersteuning voor deze ouders komt. Want ze ziet in de praktijk dat sommige ouders er alleen voor staan. Ze zijn eenzaam in hun verdriet. ,,Ze voelen zich onbegrepen in hun omgeving en horen soms letterlijk na maandenlange zorgen: 'Stop ermee om telkens aandacht te vragen'. Of ze vinden zelf dat ze toch niet gehoord worden. 'Ze snappen het toch niet in welke molen je zit', hoor ik dan.