Ouders van leerlingen Het Festival improviseren twee dagen extra herfstvakantie

Oma’s inschakelen, extra kinderopvanguren, een dagje vrij nemen. Voor de ouders van de ruim vijfhonderd leerlingen van basisschool Het Festival is het even improviseren. Vrijdag kregen ze te horen dat de school in Stadshagen om veiligheidsredenen maandag en dinsdag dicht blijft. Alle begrip en twee dagen opvangen lukt wel. Maar hoe moet het daarna?

,,Yes, twee dagen extra herfstvakantie!’’ Lauren van negen en haar twee jaar jongere broertje Kevin springen vrijdag een gat in de lucht als ze horen dat hun school maandag en dinsdag op slot blijft. Het enthousiasme wordt snel minder als hun moeder vertelt dat ze daarna misschien naar een ander gebouw moeten. En dus in de pauze niet meer kunnen voetballen op het veldje bij hun school. Als ze uitlegt dat een deel van hun school niet veilig is, weten ze wel een oplossing. ,,Dan gaan we toch met zijn allen aan de andere kant zitten.’’

Opvang

Honderden ouders van leerlingen van Het Festival in Stadshagen moesten opvang regelen voor hun kroost. Vanessa Giethoorn, de moeder van Lauren en Kevin, brengt haar kinderen maandag naar de kinderopvang van Doomijn aan de Oude Wetering. Deze opvang zat tot dinsdag in het gebouw van Het Festival. De kinderen kunnen sinds woensdag een paar honderd meter verderop terecht in een vestiging waar nog lokalen leegstonden.

Giethoorn heeft begrip voor het sluiten van de school en de kinderopvang aan de Sportlaan: ,,Het gaat om kinderen, dan neem je geen risico. Dat zou je jezelf nooit vergeven.’’ Tegelijk voelt het vreemd. ,,Ze zitten er al jaren, er is nooit iets gebeurd. Nu moeten we ineens op stel en sprong iets regelen.’’

Voor die twee dagen lukt dat nog wel, maar Giethoorn is bezorgd over de periode erna. ,,We wonen tegenover de school, Lauren en Kevin lopen er zelf naartoe. Hoe moet dat als ze naar andere plek gaan? Misschien komt Lauren op een andere locatie dan Kevin. Moet ik dan voorschoolse opvang regelen? Of later beginnen op mijn werk? Dat heeft ook financiële consequenties.’’

Overmacht

Ook Jolanda, de moeder van Jort (5) uit groep twee maakt zich vooral zorgen over de langere termijn. Maandag en dinsdag vangt ze op met extra BSO en de hulp van oma. Jort is uit logeren en weet nog niet eens dat hij twee dagen extra herfstvakantie heeft. Net als Vanessa Giethoorn en andere ouders begrijpt ze dat het schoolbestuur geen andere keuze had. ,,Het is overmacht. Als de overheid veiligheidsnormen stelt, moet je je daaraan houden.’’