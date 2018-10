Oudste kapsalon van Zwolle bestaat negentig jaar: 'Ik voel me heel rijk met het verleden'

,,Aanvankelijk was kapper worden een tweede keuze. Mijn oma is in 1928, negentig jaar geleden dus, begonnen met de salon. Mijn moeder nam het van haar over en nu ben ik de eigenaresse. Maar op jonge leeftijd zat ik bij het Nationaal Jeugd Team van synchroonzwemmen. Synchroonzwemmen was mijn enige doel in het leven, totdat ik op mijn vijftiende een knieblessure kreeg. Zwemmen kon niet meer. Ik wilde toen niet bij mijn ouders in de zaak, maar in Deventer kon ik wel als kapster aan de slag. Zo is het allemaal begonnen."