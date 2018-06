OV-fiets steeds populairder

De OV-fiets neemt een vlucht. Steeds meer mensen weten de geel-blauwe fietsen op de stations te waarderen. In Deventer, Apeldoorn en Zwolle is het aantal ritten ten opzichte van vorig jaar met ruim dertig procent gestegen. In zowel Deventer als Apeldoorn zijn onlangs heel veel extra fietsen neergezet door de NS.

NS startte tien jaar geleden met de stationsfietsen. Mensen die er gebruik van wilden maken betaalden een tientje abonnementskosten per jaar en ruim 3 euro per gebruikte fiets. Sinds dit jaar de abonnementsgelden verlaagd zijn tot 1 cent -voor de registratie - en de dagprijs iets is verhoogd, gaat het heel snel met de huurfietsen. Vorig jaar werden er 6000 fietsen bijgeplaatst tot 14.500 fietsen in Nederland. Dit jaar komen er nog eens 2000 fietsen bij, aldus woordvoerder Corien Koetsier.

In Zwolle waren de fietsen dinsdagochtend 'uitverkocht'. Niet in de minste plaats omdat het busvervoer in Overijssel staakte. ,,Wij kunnen niet reageren op de piekvragen'', zegt Koetsier. ,,De OV-fietsen staan op vaste plekken: bij de stations. Dat is anders dan de stadsfiets-systemen, waarbij je ze elders ook wel kunt huren. Je kunt die van ons alleen maar op de stations lenen en terugbrengen. We houden de vraag in de gaten: als er stelselmatig meer vraag is, plaatsen we bij.''

Werkenden

En dat is het geval. Landelijk dertig procent meer vraag, maar in Zwolle zelfs 35 procent meer. Er staan ruim 220 fietsen rond het Zwolse station. In Apeldoorn staan er zelfs 275 en is de groei 34 procent. Het zijn veelal juist werkenden die de fiets pakken. Zo kleuren de fietsstallingen rondom gebouwen van bijvoorbeeld de Belastingdienst geel-blauw. In Deventer zijn zojuist ook fietsen bijgekomen en staan er nu 130. Deventer volgt de landelijke trend van dertig procent groei. ,,De drempel van tien euro abonnementsgeld bleek te hoog voor mensen. Door het nieuwe systeem zien we dat heel veel nieuwe mensen nu een fiets pakken.''