‘Over tien jaar is de Regio Zwolle mooier dan de rest van Nederland’

Ligt Zwolle over vijftig jaar aan zee? In Assendorp nemen ze morgen­avond de scenario’s door

Zwolle aan zee. Hoe groot is de kans dat dit over enkele decennia realiteit is? Water- en klimaatspecialist Henk Ovink komt morgenavond in Assendorp daarover vertellen. ,,Zwolle is omringd door water. Daarom is dit soort avonden belangrijk.”

7 december