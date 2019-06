Overdag is Jelle leraar in Boerhaar, ‘s nachts is hij de stormchaser uit Zwolle

Jelle Muller (21) uit Zwolle is een stormchaser. Iemand die op stormen jaagt, dus. Deed hij dat dinsdagnacht ook toen er ééntje over ons gebied trok? En hoe wordt iemand in hemelsnaam stormchaser?

Dag Jelle, je nam vanochtend de telefoon niet op, moest je even uitslapen van jouw werk als stormchaser?

,,Haha, nee. Ik stond voor de klas, ik heb nu even pauze.’’

Overdag is Jelle leraar, ‘s nachts is hij stormchaser?

,,Zo kan jet het formuleren. Ik ga echter niet iedere nacht op stormjacht, hoor. Mijn leerlingen van groep 7 verdienen een fitte leraar.’’

Waar geef je les?

,,Op basisschool De Bongerd in Boerhaar, vlakbij Wijhe. Om op de vorige vraag terug te komen; het stormt ook niet iedere nacht, hé?’’

Maar dinsdagnacht wel! Heb je die storm nog gechased?

,,Zeker. Weerkaarten lieten al zien dat het deze kant op kwam en ik voelde ‘s ochtends al dat het extreem zou worden. De hele week hield ik contact met collega’s met wie ik regelmatig op pad ga, zo vaak gebeurt het nou ook weer niet dat dit soort stormen over het gebied trekt waar ik zelf woon. Toen het zover was, zijn we in de auto gesprongen om meetgegevens te verzamelen en foto’s te maken. Gegevens waarmee we weerberichten maken voor regionale televisiestations of adviezen verstrekken. Onlangs is op basis van ons advies de tien kilometer van de wandelvierdaagse in Kampen ingekort naar vijf-.’’

Hoe wordt iemand stormchaser?

,,Het is een uit de hand gelopen hobby aan het worden, die begon met sneeuw. Als klein jongetje fascineerde mij dat enorm. Daarna verdiepte ik me in extreem weer en toen ik films als Into the Storm zag, was ik definitief verkocht. Sinds vijf jaar ben ik er serieus mee bezig, eerst als teamlid van Art of Thunders, daarna als stormchaser bij Onlineweather.’’

Wat is jouw hoogtepunt tot nu toe?

,,Binnen deze regio vond ik het kicken toen we een keer een storm over het IJsselmeer op ons zagen afkomen. Maar alle extremen fascineren mij.’’

Dan kom je steeds vaker aan je trekken, waarschijnlijk?

,,Dat denk ik ook, de aarde wordt warmer met steeds meer extremiteiten tot gevolg, ik ben wat dat betreft geen klimaatontkenner. Dat mei kouder was dan gewoonlijk, zegt mij weinig. De dertien maanden ervoor waren allemaal te warm.’’

Sommige weerberichten wijzen op een nieuwe storm vannacht. Trek je er dan weer op uit?