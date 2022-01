Overdracht patiënt naar Turkije ‘uitzonderlijk’ voor Isala in Zwolle

UPDATE Politie Zwolle houdt vijf verdachten aan die beledigin­gen roepen en op straat plasten: diverse charges door politie te paard

Politie te paard heeft zaterdagavond in het centrum van Zwolle een einde gemaakt aan een oploopje rond een vijftal mannen dat even daarvoor over de schreef was gegaan. De vijf hadden na sluitingstijd van de horeca op straat gedronken en geplast. Omstanders moesten met de wapenstok op afstand worden gehouden. De vijf mannen werden aangehouden.

30 januari