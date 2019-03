Overgang naar zomertijd brengt Oost-Nederland nog geen zomers weer

Met de zomertijd die komend weekend ingaat, breekt niet meteen het zomerse weer door. De klok gaat in de nacht van zaterdag op zondag een uur vooruit, maar volgens Weeronline hoeven we in dat uurtje dat we kwijt zijn qua weer in ieder geval niks te missen.

In de eerste ochtend met de zomertijd valt er nog weinig te genieten, want in het hele land is het bewolkt. In Oost-Nederland gaat het bovendien ook nog regenen. In de middag trekt die regen weg en blijft het overwegend droog. De temperaturen schommelen tussen de 10 en 13 graden.

De dagen daarna zal er nog geen omslag plaatsvinden. Op maandag wordt kouder weer verwacht dan normaal op 1 april het geval is. Op veel plekken in het land kan het 's nachts licht gaan vriezen. In de eerste week van april valt verder regen te verwachten. Volgens Weeronline kan het dinsdag in Nederland zelfs onstuimig worden met een harde wind uit het noordwesten.

Prima lenteweer