Overheden en bedrijven claimen samen honderden miljoenen omdat ze veel te veel betaalden voor trucks

Broeren­kerk in Zwolle bij meest bezochte kerken van Nederland

9 januari De Broerenkerk in Zwolle was in 2018 één van de meest bezochte kerken van Nederland. Alleen de Dominicanenkerk in Maastricht werd vaker bezocht. Dit blijkt uit cijfers van Hart voor Monumenten dat bezoekersaantallen van kerken op een rijtje zette.