Overheden sluiten vrede over bedrijventerrein H2O

Zwolle, Kampen en beide provincies dienden vorig jaar zienswijzen in toen de H2O-gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek een ontwerp bestemmingsplan voor H2O hadden ingediend. Daarmee willen ze bewerkstelligen dat er niet alleen lokale ondernemers, maar ook grotere bedrijven en bedrijven in een zwaardere milieucategorie op het noodlijdende terrein terecht kunnen. Dat was tegen het zere been van Zwolle en Kampen, die de concurrentie vrezen van het Veluwse bedrijventerrein in de oksel van de A28 en A50.

De vijf gemeenten en twee provincies hebben de afgelopen maanden overlegd over de ontstane situatie. Dat heeft na bijna een jaar geleid tot een verdeling van bedrijven in de logistieke sector, die zich de komende jaren willen vestigen in de regio. "Dit omdat hier naar verwachting ook in de komende jaren veel vvraag naar zal zijn", stellen de overheden in een gezamenlijk persbericht. Bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle 'richt zich vooral op grote logistieke bedrijven', schrijven ze verder, Zuiderzeehaven in Kampen richt zich op watergebonden logistiek en voor H2O blijft de kleine en middelgrote logistiek over.