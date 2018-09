Overijssel alert na handelsmissie: Waak voor uitverkoop aan Chinezen

Welk prachtig Zwols plekje hoort thuis op witte doek?

7:51 Zwols filmcollectief Marmerijn Films is op zoek naar de ‘parel van Zwolle’. Voor een nieuwe film, die in november wordt opgenomen, zoekt het trio onontdekte plekjes in Zwolle. Producent Ferdi Çelik schakelt daarvoor de hulp van Zwollenaren zelf in. „Het lijkt ons gaaf om Zwolle te vereeuwigen op het witte doek.”