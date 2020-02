Overijssel antwoordt PVV: ‘Diversiteitsbeleid Keolis is géén discriminatie’

Eerste editie Groots Zwolle: ‘We gaan er een succes van maken’

16:00 De eerste editie van Groots Zwolle staat voor de deur. Vrijdagavond 14 en zaterdagavond 15 februari barst het tweedaagse feest in de IJsselhallen in Zwolle los. De kaartverkoop loopt boven verwachting en organisator Max Lips is dik tevreden: ,,Iets voor het eerst organiseren is altijd spannend, ik ben enorm blij dat het zo goed gaat.”