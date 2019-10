Overijssel ‘betreurt’ commotie na vernoeming trein naar gedeputeerde

Een Zwolse calisthe­nic­s­park? Roger Knoops van SportServi­ce Zwolle nodigt Collin, Xavier en Tom uit: ‘Samen brengen we Zwolle in beweging’

19:21 Er is nog steeds geen calisthenicspark in Zwolle. Twee jaar geleden begonnen Tom Gal en Xavier Quispel een petitie voor de bouw van een park en onlangs deed Collin Dunlop in de Stentor nog een poging om de sport onder de Zwolse aandacht te brengen. Waar ontbreekt het aan? In gesprek met Roger Knoops, manager SportService Zwolle.