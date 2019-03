Overijssel: CDA verliest, maar blijft groot en zowel GroenLinks als Forum voor Democratie wint fors

Wat verder opvalt in de uitslagen die bekend waren voordat de uitslagenavond in het Overijsselse provinciehuis afgesloten werd: in Zwolle en Deventer, de twee grote Overijsselse steden in het Stentor-gebied is GroenLinks de grootste partij.

Zwolle

In de provinciehoofdstad won GroenLinks liefst 9,5 procent en in Deventer 8,2 procent. Waar Forum voor Democratie in veel gemeenten de top drie is binnengekomen, is dat in beide Overijsselse steden niet gelukt. In Zwolle moet de nieuwkomer behalve GL, ChristenUnie, VVD en PvdA voor zich dulden en is FvD dus ‘slechts’ de vijfde partij. Wel blijft FvD in Zwolle nipt het CDA voor. Ook in Deventer is FvD niet in de top drie beland. Hier eindigde de VVD achter GroenLinks, gevolgd door de PvdA. De grote landelijke winnaar is in Deventer de vierde partij geworden.