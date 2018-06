Overijssel daagt Haagse ministerie uit tot investeringen

Heidema

Van Hijum deed dat in Den Haag samen met onder meer Andries Heidema (voorzitter Cleantech Regio Stedendriehoek) en burgemeester Henk Jan Meijer (voorzitter Regio Zwolle). ,,Met dit aanbod daagt Overijssel het Rijk uit om samen te investeren in de kracht van de groeiende regio’s in Overijssel'', aldus Van Hijum'', aldus Van Hijum.. ,,Het Oosten is een sterke pijler van de nationale economie en een investering van het Rijk meer dan waard.”

Koploper

Overijssel heeft groeiende regio’s, benadrukt Van Hijum. Twente is koploper in de moderne maakindustrie, de Stedendriehoek ontwikkelt zich als dé cleantech regio van Nederland en Regio Zwolle is de snelst groeiende economische regio buiten de Randstad. In totaal gaat het om een Overijssels aanbod dat bestaat uit een 21-tal investeringsprogramma’s.

Concreet vragen provincie en regio’s met hun aanbod om een gelijkwaardige financiële inzet van het Rijk. Maar het aanbod is vooral ook een uitnodiging aan het Rijk om in gesprek te gaan over een brede investeringsagenda. Ook voor het Rijk zelf liggen er in Overijssel volop kansen stelt Heidema vast. ,,Met ’Kansen in Overijssel’ investeert het Rijk in het versterken en verduurzamen van de economie. We brengen onze economie en ecologie in balans. Daarmee versterken we het ondernemersklimaat voor onze MKB-bedrijven.’’