Overijssel doet geiten nog niet in de ban

Studenten maken cadeautjes voor ouderen

30 augustus Studenten van de opleiding Toegepaste Gerontologie hebben vanmiddag in samenwerking met de Stichting JOW! cadeautjes gemaakt voor ouderen. De eerste cadeautjes werden uitgedeeld in Aa-landen. In het cadeau zit een uitnodiging om een activiteit, klus of wens kenbaar te maken, die studenten op 6 oktober in tweetallen gaan uitvoeren.