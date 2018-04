Overijssel duurzamer dankzij Energiefonds Overijssel

Ruim 5 ton schade na brand Zwols restaurant Vaca Negra

14:20 De schade die Argentijns restaurant Vaca Negra in Zwolle opliep na de brand in december vorig jaar, is opgelopen tot ruim 550.000 euro. De herstelwerkzaamheden na de brand in het restaurant eind december bleken omvangrijker dan gedacht en werden vertraagd door diverse factoren. Naar verwachting kan eigenaar Hendrik Karabagias pas 1 juli heropenen.