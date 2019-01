Overijssel? ‘Een groene provincie op 7 uur van New York’

Gearres­teer­de mannen Zwolse trein worden niet meer verdacht

13:55 De twee mannen die zondag in een trein bij Zwolle werden aangehouden na een melding over een mogelijk explosief, worden nergens meer van verdacht. Dat laat de politie weten. Het duo werd zondag al op vrije voeten gesteld. Een arrestatieteam haalde de mannen uit de trein nabij station Zwolle, nadat een medereiziger een van hen iets had horen roepen over een explosief.