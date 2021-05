Overijssel eist ‘eigen bedrijven eerst’ bij aanbestedingen

Sohail zat 10 jaar onterecht in Pakistaan­se cel en strijdt nu voor mensenrech­ten (even) vanuit Zwolle

8 mei Hij zat tien jaar onterecht vast in een Pakistaanse cel, kreeg klappen, werd vernederd, maar gaf niet op. Nu zit Sohail Yafat in Zwolle. De mensenrechtenactivist komt hier op adem, klaar voor het voortzetten van de strijd in zijn thuisland. ,,Ik wil de stem zijn van degenen die niet gehoord worden.’’