Overijssel herdenkt verkeersslachtoffers: 'Veilig thuiskomen is geen vanzelfsprekendheid'

video Overvolle bussen naar Deltion Zwolle: Jos (18) moet zeven volle bussen lang wachten

12:25 De bussen naar Deltion in Zwolle zitten vaak bomvol, waardoor studenten lang staan te wachten. Jos Olsman (18) doet er twee uur over om van zijn huis in Hardenberg naar school te komen, iets dat hij in drie kwartier zou moeten kunnen doen. Een dagelijks probleem voor duizenden studenten van Deltion. ,,Je stapt in de hel."