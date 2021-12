‘Overijssel is dol op de L’: Dit worden de populaire babynamen volgend jaar in Oost-Nederland

Landelijk worden Elena, Finn en Yara waarschijnlijk de meest populaire babynamen van 2022. Maar die namen wijken voor een deel toch wat af van de namen in Flevoland, Gelderland en Overijssel. Amber Brand, product manager & copywriter bij Kaartje2go, heeft ook een aparte ranglijst voor deze drie provincies opgemaakt. ,,Dat is gebaseerd op het ip-adres waarmee er gezocht is op de site. Aantallen geven we niet, omdat er regionaal grote verschillen zijn. Doorgaans zien we wel dat er in de grote steden meer gebruik van wordt gemaakt.’’