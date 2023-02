Overijssel juicht na besluit minister Kuipers: kinderhartchirurgie in Rotterdam èn Groningen

‘Alles overziend concludeer ik dat de patiënt vanwege kwaliteit en toegankelijkheid van zorg het meest gebaat is bij concentratie in het Erasmus MC en het UMC Groningen’, schrijft Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer. De keuze is beladen omdat alle vier de ziekenhuizen hun afdeling willen behouden. De ziekenhuizen krijgen tot 27 februari de tijd om te reageren, daarna valt het definitieve kabinetsbesluit.

Kuipers maakt daarmee een andere keuze dan zijn voorganger Hugo de Jonge, die de zorg wilde concentreren in het westelijk deel van het land: Rotterdam (Erasmus MC) en Utrecht (Wilhelmina Kinderziekenhuis). Dat zorgde echter voor een storm van protest in het noordelijk en oostelijk deel van het land.

Kinderlevens op het spel

De afstand naar de Randstad zouden te groot zijn en daarmee zouden zelfs kinderlevens op het spel staan, zo was de teneur. Een petitie om de kinderhartchirurgie te behouden werd meer dan 100.000 keer ondertekend, met name op Urk waar de acute zorg in Groningen in het verleden cruciaal is gebleken. Ziekenhuizen in Overijssel, Friesland, Groningen en Drenthe stuurden een brandbrief , en ook provinciale bestuurders toonden zich fel tegenstander van het kabinetsbesluit.

,,De lobby vanuit de regio was goed en eensgezind’’, zegt een blije Overijsselse gedeputeerde Roy de Witte. ,, We hadden er vertrouwen in dat het goed zou komen. Bedenk dat op dit moment alleen al in Overijssel zo’n 300 kinderen afhankelijk zijn van het Groningse ziekenhuis. Dit is complexe materie, maar een heel verstandig besluit van de minister. ’’

Volledig scherm Boas (3), de zoon van de Urker dominee Hans van Vulpen en zijn vrouw Johanne, belandde exact twee jaar geleden op de ic van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij zijn er van overtuigd dat hun zoon in de nieuwe situatie niet de (levensreddende) zorg gehad zou hebben die hij nu heeft gekregen. © Foto Freddy Schinkel

Volgens minister Kuipers voldoet het Erasmus MC het beste aan de kwaliteitseisen en is het logisch om daarnaast voor een ziekenhuis buiten de randstad te kiezen, zodat de zorg regionaal toegankelijk blijft.

,,Omdat het veld zelf helaas niet tot een beslissing kon komen, heb ik zelf een voorgenomen besluit genomen", laat Kuipers via een woordvoerder weten. ,,Dit biedt duidelijkheid voor de zorgprofessionals, de bestuurders, maar veel belangrijker nog: voor de patiënt.”

In de toekomst mogen dus alleen de academische ziekenhuizen van Groningen (UMCG) en Rotterdam (Erasmus MC) de ingewikkelde ingrepen bij baby's met aangeboren hartafwijkingen uitvoeren. Nederland telt slechts twaalf kinderhartchirurgen, zij doen extreem gespecialiseerd werk met jaarlijks in totaal maar 170 hartoperaties. Nu al lukt het amper om de werkroosters rond te krijgen, ook gaan sommige chirurgen nog met pensioen.

Andere zorg ‘loslaten’

Kuipers benadrukt dat alleen de operaties gecentraliseerd worden: controles, poliklinische afspraken, voor- en nazorg blijven ook geboden worden in de ziekenhuizen van Leiden en Utrecht. En de ziekenhuizen van Rotterdam en Groningen zijn daarnaast gewaarschuwd: zij zullen in de toekomst ‘andere vormen van zorg moeten loslaten’ die dan juist weer gecentraliseerd zullen worden in Utrecht en Leiden. ‘Ik ga daarover graag in gesprek met de universitair medische centra’.

Quote Rotterdam en Groningen zullen andere vormen van zorg moeten loslaten Ernst Kuipers, Minister van Volksgezondheid

Het kabinet gaat met de voorgenomen centralisatie deels in tegen advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseerde eind vorig jaar om meer tijd te nemen voor het centralisatieplan dat de academische ziekenhuizen zelf zouden moeten opstellen. ,,Sluiting van de afdeling kan leiden tot sluiting van de kinder-intensivecareafdeling en is een risico voor de regionale beschikbaarheid van de acute zorg”, meldde de toezichthouder. Maar de ziekenhuizen konden het onderling niet eens worden, waarna de bal weer bij Kuipers kwam te liggen.

De discussie over clustering van de kinderhartchirurgie sleept al lang. Na bijna dertig jaar steggelen wees het vorige kabinet eind 2021 plotseling Utrecht en Rotterdam aan voor de specialistische hartzorg, Leiden en Groningen zouden die tak dan verliezen. Daarna ontstond een hevige onderlinge strijd, met insinuaties en moddergooien over en weer.