Overijssel moet werken aan 'gevaarlijkste moment van het jaar'

Nog geen duidelijkheid over opening station Stadshagen

31 januari Het is nog altijd onduidelijk wanneer de nieuwe elektrische trein op de Kamperlijn ook stopt op station Stadshagen in Zwolle. Alle betrokken partijen hebben vandaag afgesproken dat er eerst nog meerdere testen worden uitgevoerd. 'Op zeer korte termijn', is het enige dat ProRail-woordvoerder Aldert Baas kan toezeggen.