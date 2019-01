Gedrag

Een deel van de miljoenen gaat naar het beïnvloeden van verkeersgedrag. Deze projecten, zoals cursussen voor jonge automobilisten en ouderen op e-bikes, worden regionaal of lokaal uitgevoerd in samenwerking met gemeenten, scholen, politie en organisaties als VVN, ANWB en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid in Oost-Nederland. Een paar van de grotere investeringen zijn herinrichting van de Steenwijkerweg in Willemsoord (bijna 6 ton), aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Heerenweg in Staphorst (453.000 euro) en reconstructie van de Almelosesrtaat in Raalte (350.000 euro). Ook gaat er 300.000 euro naar herinrichting van de Van Karnebeektunnel in Zwolle.