Overijssel schort handel in stikstofrechten op: ‘Ook in belang van ondernemers’

Deze koerswijziging is een flinke slag in het gezicht van circa vijftig Overijsselse boeren en (wegen)bouwbedrijven die plannen hebben voor uitbreiding van stallen, nieuwbouwprojecten of de aanleg van wegen. Om hiermee aan de slag te kunnen, moeten zij bij de provincie een natuurvergunning aanvragen. Daarin leggen ze vast dat hun door hun project de stikstofneerslag op beschermde natuurgebieden in de omgeving niet toeneemt. Door het opkopen van ongebruikte stikstofrechten van stoppende boeren of bedrijven was dit tot dusver mogelijk.