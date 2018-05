Overijssel schrijft minister en Kamer bezorgde brief over Lelystad Airport

Vooral het verhoogde aantal vliegbewegingen vanuit het zuiden baart de provincie zorgen. Die hebben namelijk niet de mogelijkheid om met een glijvlucht de luchthaven te bereiken en veroorzaken dus meer geluidsoverlast, met name in Olst-Wijhe en Zwolle.

Geen afspraken

Ook is de provincie bezorgd dat de milieustudie MER ruimte laat om lager te vliegen bij Zwolle. En ook zijn er nog steeds geen concrete afspraken gemaakt met het ministerie over nulmetingen en het langdurig volgen van de geluidsproductie van passerende vliegtuigen.

Uiterlijk maandag stuurt Overijssels gedeputeerde Annemieke Traag hierover een brandbrief naar minister Cora van Nieuwenhuizen en naar alle fracties in de Tweede Kamer. Die voert dinsdag een plenair debat over Lelystad Airport.

Fijnstof

“We hopen dat die brief nog een functie heeft. Wij willen nog een keer onder de aandacht brengen dat dit zo niet kan. En we willen nog een keer keihard bevestigd hebben dat er hoger wordt gevlogen dan 1.800 meter. We zullen ook vragen naar een nulmeting van geluid en fijnstof”, zei Traag. Over die metingen moeten volgens haar snel afspraken worden gemaakt, zodat ze volgend jaar kunnen worden uitgevoerd, vooruitlopend op de opening van het vliegveld in april 2020.