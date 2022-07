Overijssel staat handel in stikstofrechten weer toe

De provincie Overijssel gaat beperkt de handel in stikstofrechten weer toestaan. Het betekent dat boeren en andere bedrijven kunnen uitbreiden, mits ze kunnen aantonen dat ze geen extra depositie veroorzaken én dat ze helpen in het behalen van natuurdoelen.

Begin dit jaar legde de provincie Overijssel de handel in stikstofrechten - het zogeheten ‘extern salderen’ - juist aan banden, naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State over een infrastructureel project in Noord-Brabant. Daar werden bedrijven met stikstofrechten opgekocht om de aanleg van wegen mogelijk te maken.

Volgens de Raad van State was echter niet duidelijk genoeg aangetoond dat nabijgelegen Natura 2000-gebieden ondanks het ‘opkopen’ van stikstofruimte, geen negatief effect zouden ondervinden van de aanleg van die weg. Laat staan dat er sprake zou zijn van een positief effect, zoals eigenlijk de bedoeling was.

Overijssel besloot daarop om de onderbouwing van het extern salderen te verbeteren, ‘zodat juridisch houdbare vergunningen kunnen worden verleend’. Dat is inmiddels gebeurd. Het betekent echter niet dat wie een aanvraag indient voor extern salderen daarvoor automatisch toestemming krijgt. Alleen aanvragen die aantoonbaar geen extra depositie veroorzaken én bijdragen aan andere provinciale doelen worden voorlopig in behandeling genomen.

‘Positief voor natuur’

Per individuele aanvraag gaat de provincie - met de Wet natuurbescherming in de hand - bekijken of de natuur voldoende beschermd is, benadrukt gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. Er mag immers, per saldo, geen stikstof bijkomen en dat mag een overname dus ook niet teweegbrengen. „Het moet positief uitvallen voor de natuur.”

De verwachting is niet dat het extern salderen overal kan. Maar Ten Bolscher ziet ook de voordelen ervan. Een bedrijf dat bijvoorbeeld op meerdere plekken vestigingen heeft, maar die centraliseert, heeft straks minder transportbewegingen en daarmee minder CO 2 -uitstoot. Het kan dus betekenen dat een bedrijf op een bepaalde plek, niet in de buurt van Natura 2000-gebied, groter wordt. Maar dan zijn andere bedrijven daarvoor wel wisselgeld.

Met het besluit hoopt de provincie ook de circa driehonderd PAS-melders te kunnen helpen. Deze bedrijven konden drie jaar geleden, onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS), nog volstaan met een melding van de berekende stikstofbelasting op kwetsbare natuur. De Raad van State oordeelde echter dat zo’n toetsing vooraf - ‘we verwachten dat deze ingreep positieve gevolgen heeft voor de natuur’ - niet mag.

Illegaal

Het gevolg: die driehonderd bedrijven zijn op dit moment illegaal. Voor hen heeft de provincie stikstofruimte nodig. Gedeputeerde Staten maakte onlangs bekend dat zij daarvoor 25 miljoen euro wil uittrekken; 15 miljoen euro om stikstofruimte op te kopen en 10 miljoen euro om technische innovaties te financieren.

Flevoland

Flevoland schortte het extern salderen in maart op voor vergunningaanvragen die betrekking hebben op twee Overijsselse natuurgebieden - Weerribben en Wieden - vlakbij de provinciegrens. Flevoland heeft aangegeven de procedures te hervatten als Overijssel de handel in stikstofrechten weer toestaat.

In Gelderland is extern salderen sinds februari toegestaan. Lange tijd wilde deze provincie de handel in stikstofrechten niet faciliteren uit angst voor ongecontroleerde opkoop van agrarische bedrijven, leegstand in het landelijk gebied en daarmee een risico op ondermijning.