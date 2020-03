Overijssel trekt knip voor aanpak 12 onbewaakte spoorwegovergangen

Jaarlijks doden

Onbewaakte spoorwegovergangen zijn Rijk en spoorbeheerder ProRail al jaren een doorn in het oog. Jaarlijks vallen er gemiddeld twee doden op onbewaakte spoorwegovergangen; het aantal bijna-ongelukken is nog veel groter. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil uiterlijk in 2023 een einde maken aan de openbaar toegankelijke oversteekplaatsen van het treinspoor in Nederland. In totaal gaat het om zo'n 159 oversteekplaatsen. Zeker veertig daarvan liggen in de provincie Gelderland, die ook enkele miljoenen in de aanpak steekt.