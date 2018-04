Overijssel vooral populair bij Duitsers en Belgen

In totaal overnachtten buitenlandse toeristen meer dan een miljoen keer in Overijssel in 2017. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens MarketingOost betekent dat een stijging van maar liefst 23,5 procent aan inkomende overnachtingen. ,,En dat percentage ligt fors hoger dan het gemiddelde van 11 procent in de rest van Nederland”, concludeert directeur Henk van Voornveld.

Huisjes

Alle soorten accommodaties profiteren van de buitenlandse toeristen. Het grootst is de groei bij ‘huisjesterreinen’ (15 procent). Opvallend is ook dat de Overijsselse campings tegen de landelijke trend in meer overnachtingen mochten bijschrijven (8 procent).

In de lift

Van Voornveld wijst erop dat Overijssel ook de ruimte heeft om te groeien, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amsterdam, dat wordt overspoeld door toeristen. ,,De Overijsselse vrijetijdseconomie zit al jarenlang in de lift, waarbij vooral de buitenlandse markt kansrijk is. Niet voor niets investeren we al meerdere jaren in campagnes in met name Duitsland en België. Ook zien we steeds meer ondernemers die hierop inspelen en hun product en middelen op de buitenlandse gast afstemmen.”