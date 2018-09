Overijssel wil hulp van ondernemers voor beter natuur- en verkeersbeleid

Hoe kunnen we e-bikes veiliger in het verkeer laten integreren? En hoe zijn inspecties van bruggen, viaducten en sluizen te verbeteren? Op dat soort vragen hoopt de provincie Overijssel antwoorden te vinden via een nieuw programma voor innovatieve ondernemers.

Startup in Residence, zo noemt de provincie het programma. Naast oplossingen voor vraagstukken over elektrische fietsen en bruginspecties, zoekt Overijssel naar nieuwe manieren om de kwaliteit van het water te bepalen, de staat van oeverbescherming te meten en in kaart te brengen wat voor soort planten en dieren in een bepaald gebied voorkomen. Bovendien is er de mogelijkheid mee te doen met een zelf aangedragen vraagstuk.

Pilot of prototype

Ondernemers die zich inschrijven en geselecteerd worden wacht een programma van acht weken. In die periode wordt samen met de provincie onderzoek gedaan en de voorgestelde oplossing verder uitgewerkt. De ondernemer stelt een businesscase op waarin het ontwikkelde product of de dienst wordt toegelicht. Na de theorie volgt een praktijktest, bijvoorbeeld in de vorm van een pilot of een prototype. Bij goede resultaten kan de provincie beslissen de producten en diensten in te kopen.

Inschrijven