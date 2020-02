Overijsselse bands schrijven nummers over 75 jaar bevrijding en laten die 5 mei in Zwolle horen

Vier Overijsselse bands die elk een nummer schrijven over de vrijheid: het project Songs for Freedom is in het leven geroepen ter ere van 75 jaar bevrijding. Met ‘verhalen om nooit te vergeten’ als thema is het Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle een ideaal podium voor deze bands.