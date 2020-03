Overijsselse Commissaris: ‘Dit is onwerkelijk, pas op jezelf en je omgeving’

Commissaris van de Koning Andries Heidema heeft woensdagavond via 'rampenzender’ TV Oost de Overijsselse bevolking toegesproken naar aanleiding van de coronacrisis. Zijn oproep: ‘blijf thuis en houd oog voor elkaar. Pas goed op jezelf en je omgeving’. Het is zeer uitzonderlijk dat een CdK een dergelijke oproep op de regionale tv-zender doet.

Heidema: ,,Het dagelijks leven in Overijssel staat volledig op z’n kop. Door mensen die ziek worden, door thuiswerken, de sluiting van scholen, sportclubs en horeca. Als provincie van het noaberschap is dat een hele vreemde gewaarwording. Noaberschap betekent op dit moment dat dat we zoveel als mogelijk thuis blijven, onze bewegingsvrijheid beperken, maar tegelijkertijd ook blijven omzien naar elkaar, naar de kwetsbaren in onze samenleving. Blijf dit vooral doen, wees creatief. Laten we met z’n allen oog houden voor de mensen om ons heen. Op allerlei manieren kunnen we elkaar door deze crisis heen helpen.‘’

Dank en trots

,,In de eerste plaats gaan onze gedachten uit naar diegenen die in Overijssel in de persoonlijke sfeer direct te maken hebben met de gevolgen van de ziekte. Onze dank gaat uit naar alle mensen die zich inzetten voor het overeind houden van onze samenleving. We zijn trots op jullie enorme inzet. We leven daarnaast mee met alle mensen die besmet zijn, mensen die ernstig ziek zijn en vechten voor hun leven. We wensen jullie en jullie naasten veel sterkte toe.’’

Ondernemers

,,Als provinciebestuur laten we, zo goed en zo kwaad als het kan, het werk van de provinciale organisatie zo veel mogelijk doorgaan. Op dit moment kijken we vooral wat gedaan kan worden voor onze samenleving, voor bedrijven, ondernemers en werknemers. Ondernemers in onze provincie ervaren en ondervinden nog veel meer dan wijzelf de gevolgen van de coronacrisis.

Vanuit onze organisatie proberen we zoveel mogelijk de opdrachten en werkzaamheden die we uitzetten bij ondernemers in gang te houden. Daarnaast zijn we extra alert om te zorgen dat corona geen remmende werking heeft op het op tijd betalen van facturen. De regering heeft daarnaast een noodpakket voor banen en de economie aangekondigd, met daarin een aantal maatregelen. Waar mogelijk bieden we hulp met kennis en expertise.’’

Onwerkelijke situatie

,,De maatregelen om de uitbraak van het coronavirus te controleren houden ons allemaal bezig. De situatie is onwerkelijk, de menselijke en economische impact is enorm. In ons openbaar vervoer wordt de dienstregeling aangepast, vele evenementen zijn afgelast of verzet. Met al deze organisaties zijn we in overleg over de impact van deze maatregelen en wat we als provincie hierin kunnen betekenen.’’

Vertrouwen en veerkracht