Overijsselse commissaris gunt Zwolle vrouwelijke burgemeester

Zwollenaar Martijn Koning sluit het jaar af op RTL 4: ‘Microfoon, kruk, glas water en lekker grappen maken’

18:30 ,,Volgens mij ga ik de geschiedenisboeken in als de eerste Zwollenaar die de oudejaarsconference doet. Het is de grootste eer die in mijn vak te behalen valt.’’ Het duurt nog even, maar Martijn Koning blikt op 31 december op RTL 4 terug op 2019. Of hij nu al gebeurtenissen weet die er zeker in komen? ,,Wesley en Yolanthe zijn dan misschien wel weer bij elkaar. Daar zit je dan met je stukje.’’