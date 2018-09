Overijsselse huishoudens moeten hoogste bijdrage leveren aan energiebesparing

ENSCHEDE/ZWOLLE - Huishoudens in Overijssel moeten de hoogste bijdrage leveren aan energiebesparing, terwijl bedrijven de meeste energie verbruiken. In beide sectoren wordt bovendien nauwelijks voortgang geboekt in de overgang naar duurzame energie.

Dit blijkt uit de voortgangsrapportage Programma Nieuwe Energie Overijssel van de provincie. Daarin staat dat het verbruik van huishoudens in de provincie in 2023 met 21 procent moet zijn gedaald. Bedrijven hoeven 'slechts' 8,9 procent te besparen. Terwijl over vijf jaar 40 procent van het energieverbruik in Overijssel afkomstig is van bedrijven en 25 procent van huishoudens. De overige 35 procent komt voor rekening van verkeer en vervoer. Een duidelijke verantwoording voor de keus om huishoudens hoger aan te slaan voor energiebesparing ontbreekt in het document.

Wat de huidige besparingen zijn, kan de provincie ook niet melden. Er zijn geen cijfers over 2017. Verantwoordelijk gedeputeerde Annemieke Traag verwijst naar de evaluatie van het Programma Nieuwe Energie, die voor 2019 gepland staat.

Kritiek

Leden van Provinciale Staten zijn kritisch over de voortgangsrapportage, zo bleek onlangs in een vergadering van de commissie Milieu en Energie. Niet alleen over het behalen van besparingen op fossiel energieverbruik, ook de duurzame energieopwekking komt nog maar mondjesmaat van de grond.

De hoeveelheid opgewekte duurzame energie in 2017 wijkt nauwelijks af van 2016. In windenergie 0,1 petajoue (PJ) meer en in zonne-energie 0,17. Doel voor wind in 2023 is 1,4 PJ, terwijl de teller in 2017 op 0,26 stond. Voor zonne-energie is het doel 1,9 terwijl vorig jaar 0,84 PJ werd opgewekt.

Statenlid Bouwien Rutten van coalitiepartij CDA vindt dat er te weinig concreets gebeurt. "Buiten dit provinciehuis is weinig te zien. Momenteel verzandt veel in processen. Op deze manier gaan we de doelstellingen voor 2023 niet halen", aldus Rutten.