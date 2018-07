Overijsselse kerken bidden voor regen

In de kerken van Overijssel wordt al meer dan een maand gebeden voor een periode van regenval. Liefst een langdurige regen- of onweersbui, zegt Mink de Vries van het het Platform voor Kerken in Overijssel. ,,Voor de akkerbouwers en landbouwgezinnen in de regio. Die moeten van de gewassen leven.''



Volgens De Vries doet de gebedsoproep tot regen opgang bij alle gezindtes. ,,Daar zit geen onderscheid tussen, in vrijwel alle kerken.'' De gebeden zijn vooralsnog niet verhoord: weermannen voorspellen vooralsnog een langer durende droogte. Die droogte, eigenlijk al vanaf mei, heeft al veel schade opgeleverd, zegt De Vries. Vooral voor de maïsteelt. ,,In Twente is veel maïs al helemaal kapot, in Salland gaat het nu ook die kant op.''