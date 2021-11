Overijsselse schaapskuddes lijken gered, brede politieke steun voor subsidie

De toekomst van de rondtrekkende schaapskuddes in Overijssel ziet er weer iets rooskleuriger uit. In de provinciale politiek is brede steun voor financiële redding van de kuddes.

Lange tijd leek het erop dat de vijf kuddes die gebruik maken van provinciale financiering binnenkort een groot financieel probleem zouden krijgen, waardoor hun toekomst op het spel staat. Overijssel kwam na een noodkreet van de herders in 2018 eenmalig met zes ton subsidie over de brug. Voor een volgende periode vanaf 2022 wilde Gedeputeerde Staten niet opnieuw betalen, bleek in de aanloop naar de provinciale begrotingsvergadering van komende woensdag.

De partijen in Provinciale Staten denken daar anders over. Zij willen de grazers behouden voor de Overijselse heidevelden. ‘De herders en hun schapen doen belangrijk werk. Het zou een verlies zijn voor de natuur, de cultuurhistorie en het toerisme als de kuddes verdwijnen’, melden PvdA, D66 en de ChristenUnie in een gezamenlijk bericht. Zij pleiten voor een structurele financiering van de kuddes. De drie partijen kregen de afgelopen week in de commissievergadering brede steun van andere partijen.

Lammetjesdag

Het probleem van de kuddes is dat ze veel geld kosten en maar weinig opbrengen. Uit onderzoek blijkt dat de kuddes gemiddeld jaarlijks 30.000 euro tekort komen. Activiteiten zoals lammetjesdag brengen wel iets op, maar dat is onvoldoende om van rond te komen. Door de coronatijd zijn de kuddes ook nog eens geld misgelopen omdat het organiseren van activiteiten onmogelijk was. Voor een aantal kuddes dreigt het bankroet, bleek onlangs toen enkele herders op het provinciehuis waren om hun verhaal te doen.

De drie partijen balen ervan dat de discussie nu weer oplaait. ‘Alle partijen in de Staten vinden deze kuddes belangrijk voor onze natuur en cultuur. Er ligt een stapel met unanieme stemmen aangenomen moties voor steun, voor hulp, voor geld. En toch hebben we nu wéér deze discussie. Dat voelt als déjà vu.’ Ze willen de financiering nu structureel regelen. ‘Dan hebben de kuddes de zekerheid die ze zoeken, weten wij dat het goed zit met ons erfgoed, en hoeven we dit rondje over vier jaar niet nóg een keer te doen.’