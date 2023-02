Goede doelen in de knel: geen goedkope plek te vinden nu Zwolle veel nieuw wil bouwen

Maatschappelijke organisaties in Zwolle dreigen de dupe te worden van de woningbouwdrift in de stad. De zoektocht naar onderdak voor acht maatschappelijke organisaties in Dieze-Oost verloopt moeizaam. ,,Dit moeten we goed bekijken”, erkent de gemeente.