Overleden Carla vaart nog één keer langs haar lievelingsplekjes aan de Zwolse gracht: ‘Mooi dat ik dit nog voor haar kan doen’

Hagenaar (22) opgepakt voor diefstal Clio die vermoede­lijk bij Zwolse schietpar­tij is gebruikt

16:15 In Den Haag is een 22-jarige man opgepakt die wordt verdacht van diefstal van de rode Renault Clio die waarschijnlijk is gebruikt bij de schietpartij aan de Klooienberglaan in Zwolle, op 26 oktober. De auto werd kort daarna uitgebrand aangetroffen aan de IJsselcentraleweg in Zwolle-Zuid.