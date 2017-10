Overleden man op straat gevonden in Zwolle

De Vries (CU) stapt voortijdig uit gemeenteraad Zwolle

5:57 Vanaf vandaag ruilt Johannes de Vries (29) Zwolle definitief in voor Den Haag en zijn raadszetel namens de ChristenUnie in voor zijn werk als persvoorlichter van de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer. ,,Maar ik ga Zwolle echt wel missen hoor.”