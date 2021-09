Overleden pontbaas Jacob Versteegh maakt laatste overtocht op zíjn veer in Zwolle

Video Trekpontje Haerster­veer steekt na een jaar corona-stil­stand de Vecht in Zwolle weer over: ‘Iedereen staat te popelen’

28 juni De klokkenstoel lag in puin door vandalen en de pont stond ruim een jaar werkloos in de werf vanwege corona. Ze hebben betere tijden gekend bij het befaamde fiets- en voetveer in Haerst. Maar zie, ook in dit buitengebied van Zwolle krijgt het leven vandaag zijn vaste ritme terug. ,,Hordes mensen hebben we hier de afgelopen tijd terug moeten sturen.’’