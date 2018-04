Overlijden Gerard Logtenberg is verlies voor Wijthmen

Koster, doodgraver, klusjesman, voetbal- én volleybaltrainer. Gerard Logtenberg uit het dorp Wijthmen in de gemeente Zwolle pakte alles aan en niets was hem teveel. ,,Een typische Wijthmener vrijwilliger, een verlies voor de gemeenschap." Logtenberg overleed vorige week donderdag onverwacht. Hij is 71 jaar geworden.

Logtenberg was een man van vele talenten. Jarenlang trainer bij voetbalvereniging Wijthmen, maar ook bij de volleybalvereniging. ,,Met een aantal meisjesteams is hij kampioen geworden", weet Fred Hekkenberg, voorzitter van de volleybalvereniging. Want ook daar was Logtenberg jarenlang actief.

Volleybal

,,Hij is op een gegeven moment overgestapt naar de volleybalvereniging. Daar lag zijn hart." En daar trainde en coachte hij de A-jeugd, Dames 1 en ook de heren recreanten. ,,Daar is hij vorig jaar pas mee gestopt. Hij wilde wat minder gaan doen, want hij trainde ook nog de dames recreanten in Hoonhorst. Dat bleef hij doen. Nog tot de avond van zijn overlijden. Na de training is hij thuis naar bed gegaan, voelde zich niet lekker. Daar is hij overleden." Zijn onverwachte overlijden is dan ook met een dreun in de gemeenschap aangekomen.

Handen uit de mouwen

Want Logtenberg was bijna overal in zijn Wijthmen bij betrokken. ,,Toen we Dorpshuis De Elshof hebben opgeknapt en vernieuwd, was hij daar enorm bij betrokken", zegt Koen Nijmeyer van Stichting Kulturhus De Elshof. ,,Hij is zeker anderhalf jaar bijna dagelijks daarmee bezig geweest. Gerard was een typische Wijthmener vrijwilliger: liever de handen uit de mouwen steken dan besturen. Niet dat hij geen mening had hoor." ,,Hij zei geen ja en amen in elk geval", vult Hekkenberg aan. ,,Hij had een kritische blik."

Betrokken man